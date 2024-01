La valeur de Yannick Carrasco explose !

Carrasco est un titulaire indiscutable de l'équipe d'Al-Shabab. Depuis son transfert, il n'a manqué qu'un seul match et joue généralement 90 minutes.

En même s'il joue en dehors des grands championnats européens, le Diable Rouge est toujours au top de sa forme. Comme en témoigne sa présence dans une liste publiée par le CIES.

Carrasco est le joueur le plus cher parmi les ailiers ne jouant pas en Europe. Selon le CIES, sa valeur se situerait autour des 31 millions d'euros (31,2).

Dans le classement, on retrouve également d'autres grands noms comme Riyad Mahrez (20,8 millions d'euros) et Sadio Mané (14,4 millions d'euros).

