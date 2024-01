Enorme frayeur pour cet entraîneur belge : "Nous aurions pu tous mourir !"

Le Belge Tom Saintfiet est sélectionneur de la Gambie, qui disputera la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale gambienne devait s'envoler ce mercredi pour rallier la Côte d'Ivoire, mais le trajet a failli prendre une tournure tragique.

Ce mercredi soir, Tom Saintfiet, son staff et son groupe de joueurs ont vécu une bien désagréable mésaventure. Les joueurs attendaient toujours leur prime de qualification pour la CAN, et ont même menacé de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations.

Finalement, tout ce beau monde a pris l'avion vers la Côte d'Ivoire. Mais après 20 minutes, l'engin a dû rebrousser chemin. La raison ? Un manque d'oxygène dans l'avion. La plupart des passagers se sont endormis après quelques minutes.

"Nous aurions pu tous mourir", a réagi Saintfiet dans une courte réponse, relayée par le Nieuwsblad. La Gambie débutera la CAN le lundi 15 janvier par une rencontre face au Sénégal. Le staff et les joueurs doivent encore rallier la Côte d'Ivoire.