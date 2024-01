Malgré les réticences du PSV, deux clubs ne lâchent pas Yorbe Vertessen

Yorbe Vertessen considère qu'il ne joue pas assez souvent au PSV Eindhoven. L'attaquant belge de 23 ans veut se trouver une nouvelle porte de sortie.

Malgré des prestations intéressantes lors de cette première partie de saison (4 buts et 2 assists en seulement 600 minutes de jeu), Yorbe Vertessen ne parvient toujours à percer au PSV.

Le joueur ne veut plus perdre de temps et se cherche une nouvelle porte de sortie. Si plusieurs clubs étrangers (l'Union Berlin, le Toulouse FC et le Valence FC) ainsi que des clubs belges s'intéressaient à lui, la position du PSV a été d'affirmer que le club ne se montrera pas spécialement enclin à un départ.

Toulouse et l'Union Berlin ne lâchent pas Yorbe Vertessen

Une déclaration qui n'aurait pas eu comme effet de calmer les ardeurs des clubs intéressés. Bien au contraire. Selon le Nieuwsblad, l'Union Berlin et Toulouse - qui avaient vu leur première offre être rejetée - seraient revenus à la charge et auraient déposé une nouvelle proposition sur la table.

Vertessen, ancien international U23 avec la Belgique, est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. Il est sous contrat avec le PSV jusqu'en juin 2025.