Officiel : Vincent Kompany tient son premier gros renfort hivernal

David Datro Fofana (21 ans) avait rejoint Chelsea en janvier 2023, faisant partie des innombrables transferts des Blues à l'arrivée de Todd Boehly. Transféré en provenance de Molde, il avait été prêté à l'Union Berlin l'été dernier mais ne s'est pas vraiment imposé en Allemagne (un seul but en 12 matchs de Bundesliga).

Chelsea a mis un terme au prêt du buteur ivoirien, qui ne fera que passer. En effet, Datro Fofana est désormais prêté en Premier League pour la seconde partie de saison : direction Burnley. Le club de Vincent Kompany a officialisé l'arrivée de l'international ivoirien (3 caps), qui n'est pas repris pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations à domicile avec les Eléphants.

Depuis son arrivée, David Datro Fofana n'a disputé que 4 matchs avec Chelsea. Kompany va devoir développer le potentiel de son nouveau joueur, très prometteur à Molde (24 buts en 65 matchs). Burnley est actuellement avant-dernier en Premier League, et aura donc bien besoin d'un buteur pour se maintenir.

We're pleased to confirm the signing of forward David Datro Fofana who joins on loan from Chelsea until the end of the season 📝



The 21-year-old Ivory Coast international becomes Vincent Kompany’s first signing of the January transfer window 🇨🇮



Welcome to Burnley, David 👏