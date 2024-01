Will Still et Reims se rapprochent du top, mais le coach belge a une mauvaise nouvelle pour cet hiver

Le Stade de Reims a été chercher trois points importants à l'AS Monaco ce samedi, et revient dans le top 5 de Ligue 1. Will Still, cependant, sait que ce sera difficile de concurrencer les grands clubs français.

Reims a pu compter sur ses "Belgicains" ce samedi en déplacement à Monaco. Teddy Teuma, tout d'abord, a inscrit un superbe but pour ouvrir le score au Stade Louis II (voir ici), et l'ancien gantois Thomas Foket était ensuite à l'assist sur le deuxième but rémois en seconde période.

Une belle victoire, que Will Still considère même... "miraculeuse" : "Le miracle rémois que j'ai vu à Monaco, c'est top. Un bloc super bien organisé, qui a bien respecté le plan", déclare-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato. "Je parle de miracle parce qu'on a fait des recherches avec mon staff et qu'environ 20% des gens nous voyaient gagner ici".

Derrière l'ironie, une réalité : le Stade de Reims, actuellement 5e de Ligue 1, n'a pas les moyens financiers pour rivaliser avec les clubs qui l'entourent. "Il n'y aura pas de renforts, pas d'argent dépensé cet hiver", prévient Still. "Mais on a assez de qualité pour faire mal à pas mal d'équipes de Ligue 1 (...) on a un potentiel de fou. On sait que notre plus grand adversaire, parfois, c'est nous-mêmes".