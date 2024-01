Une nouvelle démonstration contre Newcastle : Kevin De Bruyne déjà de retour à son meilleur niveau ?

Un but et un assist de classe mondiale : Kevin De Bruyne a fait fort pour son retour en Premier League. A-t-il déjà repris ses marques pour de bon ?

Certains appellent ça la trêve hivernale. Pas question de trêve pour Kevin De Bruyne : ce début de mois de janvier devait marquer son grand retour à la compétition après sa blessure aux ischio-jambiers. La remise en forme n’aura pas mis longtemps à se dessiner. Son assist pour Jérémy Doku en FA Cup avait déjà donné le ton, sa prestation XXL contre Newcastle marque son retour sur le trône.

LE RETOUR DE DE BRUYNE 😍🔥😍🔥

Monté au jeu à la 69ème minute, il n'a fallu que 5️⃣ petites minutes et 3️⃣ touches de balle au belge pour marquer et permettre aux Citizens d'égaliser 🥵

L-É-G-E-N-D-E 🖤💛❤#NEWMCI pic.twitter.com/dGMqeJGdlz — VOOsport (@VOOsport) January 13, 2024

Alors que City était mené 2-1 à sa montée à l’heure de jeu, KDB a montré le droit chemin avec une frappe partie de l’extérieur du rectangle pour égaliser puis un assist dont il a le secret pour trouver Oscar Bobb dans un trou de souris sur le but décisif.

En forme pour l'Euro ?

Même en ayant eu à de maintes reprises la preuve de son immense talent, cela semble presque trop beau cinq mois d’absence. Si bien que les appels à la cryogénisation jusqu’à l’euro, afin de le conserver dans cet état de forme, ont déjà commencé.

Il faut dire qu’après une longue absence de ce genre, les débuts sont souvent grisants, voir même euphoriques : c’est après quelques matchs que surviennent les premiers contrecoups. Tout joueur hors-norme qu’il est, De Bruyne devra sans doute passer par là.

En conférence de presse,a d’ailleurs rappelé qu’avant sa première montée contre Huddersfield, son maître à jouer retrouvé avait connu une séance d’entraînement assez compliquées, au cours de laquelle, “il n’était pas vraiment lui-même”.

Les précautions de Pep Guardiola

Des hauts et des bas, De Bruyne en traversera. Il en est lui-même bien conscient : “Je pense que ma performance contrea plus à voir avec la volonté qu'avec autre chose. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de donner le meilleur de moi-même pendant 90 minutes. Je peux juste tout donner pendant 30 minutes. Je le sens dans mes poumons, surtout à cause du froid".

Reste que le Diable Rouge est sans aucun doute en avance sur le plan de marche que l’on lui avait fixé avec prudence vu ses rechutes de l’été. Et que le voir prendre du plaisir et se montrer décisif dès son retour montre qu’il n’a rien perdu de ses capacités et de sa confiance en lui.

La plus belle illustration est sans doute cette passe tentée dans la profondeur alors qu’il ne reste que quelques instants pour faire la différence. Cet assist pour Oscar Bobb, peu de joueurs en proie au doute l’auraient tentée, moins encore l’auraient réussie.

Mais quelle FOLIE 🤯🤯🤯

De Bruyne, encore lui, délivre un assist somptueux pour le jeune Oscar Bobb qui offre la victoire aux Citizens à quelques minutes de la fin 🔥

1️⃣ but et 1️⃣ assist pour KDB, mais donnez-lui ce ballon d'or 😭🇧🇪#NEWMCI pic.twitter.com/9tdOuVS40h — VOOsport (@VOOsport) January 13, 2024

Sans compter que pour reprendre ses marques petit à petit, une équipe réglée comme du papier à musique telle que Manchester City est sans doute ce qu’il y a de mieux pour reprendre sa place comme si on ne l’avait jamais quittée. Outre les automatismes déjà revenus, la profondeur du noyau permettra à Guardiola de le faire revenir sans précipitation.

Dans certains cas, cette concurrence peut faire peur, d’autres joueurs étant susceptibles d’en profiter pour s’imposer et gagner définitivement leur place. Mais nous parlons tout de même de Kevin De Bruyne.