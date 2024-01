🎥 Voici LE but de l'année en 2023 : une merveille venue du Brésil

Ce lundi, en marge du trophée The Best, le Prix Puskas a été décerné. Il récompense le plus beau but de l'année 2023.

Le Prix Puskas 2023 a été décerné à Guilherme Madruga (23 ans), joueur de Botafogo FC, pour son but contre Novorizontino en Serie B brésilienne. Le Brésilien s'est signalé par une retournée de l'extérieur du rectangle, qui a devancé dans le coeur des votants les buts de Julio Enciso (Brighton) et Nuno Santos (Sporting Portugal). 🇧🇷 Guilherme Madruga

⚽ Botafogo FC-SP v Novorizontino

📆 June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023