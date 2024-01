Voici le camp de base choisi par les Diables Rouges pour l'Euro en Allemagne

L'Euro 2024, c'est demain, ou presque. La fédération a ainsi annoncé où logeraient les Diables Rouges durant la compétition.

Cet été, nos Diables Rouges poseront leurs valises (le plus longtemps possible, espérons-le) au Schlosshotel Monrepos, dans la bourgade de Ludwigsburg, à 40 kilomètres. Il s'agit d'un hôtel quatre étoiles comprenant une salle de sport, un sauna et un parcours de golf.

Het Nieuwsblad rapporte que nos Diables y prendront leur quartier le 12 juin, trois jours après le match amical contre le Luxembourg annoncé aujourd'hui par la Fédération.

L'endroit n'a pas été choisi au hasard : la Belgique disputera son troisième match de groupe à Stuttgart contre un adversaire que doivent encore désigner les barrages. Ludwigsburg est également proche du village où a grandi Domenico Tedesco et n'éloigne pas les Diables de Francfort et Cologne, où se disputeront les autres matchs du groupe.