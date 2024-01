Les Diables Rouges affronteront un voisin juste avant l'Euro 2024

Le 14 juin 2024, le coup d'envoi de l'Euro sera donné en Allemagne. Les Diables Rouges y affronteront la Roumanie, la Slovaquie et un pays encore à déterminer.

Le 23 mars, la Belgique se rendra en Irlande pour un match amical et le 26 mars sera suivi d'un match contre l'Angleterre. Afin de se préparer au mieux, un match à domicile contre le Luxembourg a désormais également été programmé.

Ce match aura lieu le dimanche 9 juin à 16h00 au Stade Roi Baudouin. Cela fait environ 10 ans que les deux pays ne se sont pas affrontés. Le 26 mai 2014, la Belgique s'était imposée 5-1 face au Luxembourg.

It's been 1️⃣0️⃣ years. See you in June, neighbours. 👋 pic.twitter.com/HxwHn5ZsZs