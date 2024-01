Radja Nainggolan fracasse le passage de José Mourinho à l'AS Rome : "Le seul trophée remporté n'existait pas il y a trois ans"

L'ancien milieu de la Roma estime que José Mourinho n'a pas réellement réussi son passage dans la capitale italienne, malgré une victoire finale en Conference League.

Neuvième du championnat d'Italie et au cœur d'une mauvaise série de résultats, José Mourinho a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal de l'AS Rome. Le technicien portugais, qui a remporté la finale de Conference League et qui s'est hissé en finale de l'Europa League, n'est donc plus le mentor de Romelu Lukaku dans la botte italienne.

Ancien joueur de la Louve, Radja Nainggolan s'est exprimé sur le départ du Special One. "L'équipe était derrière lui parce qu'il leur a ramené un trophée qui ne compte pas et qui n'existait même pas il y a trois ans. Je suis allé plusieurs fois au stade, cette saison. Je suis triste de voir le club dans un tel état."

Selon l'ancien Diable Rouge, l'arrivée de Daniele De Rossi est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Roma. "Je suis convaincu qu'il surprendra à la tête du club. Je le connais, et je connais ses idées" a déclaré Nainggolan dans une diffusion en direct sur son compte Instagram.