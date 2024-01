Après deux étés mouvementés, Loïs Openda franchira-t-il un nouveau palier dans six mois ? Sa réponse est claire

Loïs Openda a tout de suite conquis la Bundesliga par ses buts. Mais il ne veut pas entendre parler d'un départ de Leipzig.

15 buts et 4 assists lors de ses 26 premiers matchs avec Leipzig : Loïs Openda n'a pas eu besoin de période d'adaptation pour se faire au football allemand. Le résultat d'un choix mûrement réfléchi : "J’ai longuement parlé avec ma famille et ils m’ont dit que c’était un excellent club pour le développement des joueurs parce que je suis très jeune et qu’ils donnent beaucoup de confiance aux jeunes joueurs”.

Dans son interview accordée à Sky Sport, le Diable Rouge explique que son passage à Vitesse a été prépondérant pour lui accorder la confiance que ne lui donnait pas le Club de Bruges : "L’entraîneur était top, il m’a beaucoup aidé. Dès le premier jour, il m’a dit que je jouerais et que je pourrais montrer mes qualités. Depuis lors, la confiance que j’avais quand j’étais jeune est revenue".

Au point de franchir un palier lors des deux derniers mercatos estivaux. Mais après une saison à Lens, il compte s'installer dans la durée à Leipzig : "Je me sens bien et je serai encore présent la saison prochaine. C’est très important pour moi. Je ne veux pas parler d’un départ". Celui qui dispose d'un contrat de cinq ans en Allemagne explique toutefois vouloir jouer "dans les meilleures équipes de la planète". Mais sans se précipiter. Après avoir dû rattraper le temps perdu en début de carrière, Loïs Openda a désormais le choix pour la suite de sa carrière.