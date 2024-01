Hervé Koffi et le Burkina Faso frôlent l'exploit, Mohamed Amoura dynamise l'Algérie !

L'Algérie est passée par le chas de l'aiguille face au Burkina Faso, ce samedi. Les Fennecs ont été menés à deux reprises par les Etalons d'Hervé Koffi.

L'Algérie est encore en vie dans cette CAN, mais a eu très chaud. Après son match nul initial face à l'Angola, elle a été menée par le Burkina Faso à deux reprises ce samedi. Pourtant, les Fennecs dominaient largement des Etalons peu rassurants derrière, notamment dans le chef d'Hervé Koffi, titulaire. Mais Konaté lançait le hold-up dans les arrêts de jeu de la première période (45e+3, 0-1).

Laissé sur le banc, Mohamed Amoura était alors lancé par Djamel Belmadi, avec succès. Le grand talent de l'Union Saint-Gilloise a totalement redynamisé le jeu de l'Algérie, et le vétéran Baghdad Bounedjah égalise dès la 51e (1-1). Un penalty, cependant, redonnera l'avantage au Burkina Faso (71e, 1-2). Et jusqu'en toute fin de match, on se dit que l'Algérie risque de rester calée à un point en deux matchs.

C'est encore Bounedjah, auteur là de son 25e but en 61 caps et de son troisième but dans cette CAN déjà, qui sauvera l'Algérie à la 90e+5. Une chose est sûre cependant : l'Algérie aura besoin d'une victoire contre la Mauritanie dans la troisième journée pour se qualifier directement...