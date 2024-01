L'avis tranché de Mark van Bommel sur le transfert d'Arthur Vermeeren

L'Antwerp est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, mais pour Mark van Bommel et ses joueurs, le sujet de conversation le plus brûlant est bien sûr le départ imminent d'Arthur Vermeeren. Le Néerlandais est réticent à l'idée de voir partir son milieu de terrain.

L'entraîneur de l'Antwerp a donné son avis sur le prix de transfert de Vermeeren - 25 millions d'euros. "Je peux commencer à lancer des sommes en l'air. S'ils sont heureux à l'Antwerp, ils sont heureux. Pour moi, Arthur a beaucoup de valeur", explique Van Bommel.

"Il s'est amélioré, il reconnaît de mieux en mieux chaque situation", a poursuivi Van Bommel en faisant l'éloge de son joueur. "Il voit bien les choses et peut l'utiliser à bon escient. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais c'est vraiment un joueur de haut niveau".

L'Antwerp n'a pas su dire non pour le transfert de Vermeeren

"Les lois du football de haut niveau veulent qu'un club de moindre importance voie ses joueurs vedettes partir pour un club de haut niveau", a expliqué l'entraîneur. "Pour nous, c'est dommage qu'il parte. 25 millions d'euros, je pense que c'est une bonne affaire".

Surtout si l'on se projette dans l'avenir. "Dès qu'il jouera plus souvent à l'Atlético, il vaudra beaucoup plus dans l'immédiat. Van Bommel est toutefois assez réaliste pour comprendre que l'Antwerp ne peut pas dire "non" si les clubs apportent plus d'argent.

"Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas un grand club qui peut refuser de telles sommes. C'est une question d'années. Nous avons peut-être joué comme un grand club la saison dernière, mais nous ne sommes pas un grand club."