Officiel : Ken Nkuba tient son transfert de rêve, Charleroi annonce déjà son successeur

Ken Nkuba quitte Charleroi pour Genk. Le jeune ailier a signé jusqu'en 2028.

La saison passée, les flancs étaient l'une des grandes forces d'un Charleroi. Genk l'a bien compris : six mois après Joris Kayembe, c'est Ken Nkuba qui met le cap sur le Limbourg.

D'un terril à l'autre, le joueur de 22 ans va rapporter quatre millions à Charleroi, en plus d'un certain pourcentage à la revente. Si l'opération suscitera forcément des questions tant elle déforce une équipe déjà mal en point, le montant récolté est intéressant pour un joueur longtemps blessé et qui vient à peine de revenir dans le onze.

"J'ai été impressionné par le projet présenté par le KRC Genk. C'est un grand club de Belgique, une grande étape dans ma carrière. J'ai hâte de faire mes preuves sur le terrain dans une Cegeka Arena pleine" déclare le nouveau renfort limbourgeois, lié au club jusqu'en 2028.

Dans la foulée, Charleroi a présenté son successeur. Jeremy Petris s'est engagé pour trois saisons, plus deux en option. Le milieu droit français de 26 ans débarque du Levski Sofia.