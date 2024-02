"Le joueur que j'ai rêvé d'être, je l'ai été sur ce match" : Eden Hazard se souvient de la folle soirée où il a activé le mode "injouable"

Le meilleur match d'Eden Hazard restera sans doute ce quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. A moins qu'il ne s'agisse carrément du meilleur souvenir de l'ensemble de sa carrière ?

Dans une longue interview accordée à France Football, Eden Hazard est revenu sur sa manière de voir le football professionnel ainsi que sur les moments marquants de sa carrière. Parmi ceux-ci, difficile de ne pas évoquer le match contre le Brésil de la Coupe du Monde 2018, lors duquel il avait été intenable.

"Je me sentais tellement fort, mentalement, physiquement. J’étais injouable. Pas marqué, pas de passe décisive, j’ai même raté. Mais c’est moi. Le joueur que j’ai rêvé d’être, je l’ai été sur ce match. Et j’ai fait rêver les gens, sans marquer, sans rien" se souvient-il.

Eden n'a jamais aimé les statistiques, et ce n'est pas maintenant que cela changera. A l'heure de citer les joueurs qu'il admire, l'ancien Diable Rouge ne parle que de l'amour du beau geste, de Robinho à Zinedine Zidane en passant par Marco Verratti : "Moi aussi, j’ai essayé de procurer des émotions et le plus beau, c’est juste ça. Même avec 5 kilos en trop. Je t’ai procuré des émotions ? Oui ? OK ! Non ? Dommage pour toi, t’iras voir quelqu’un d’autre". Du Eden Hazard dans le texte.