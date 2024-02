L'arbitrage n'est épargné par personne : Felice Mazzù également en colère

Ces dernières semaines, l'arbitrage belge ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Ce samedi, même Felice Mazzù a regretté le manque de cohérence des décisions arbitrales.

On ne peut pas dire que jusqu'ici, le corps arbitral ait eu une influence importante sur la situation difficile du Sporting Charleroi. Et Felice Mazzù, malgré des mauvais résultats depuis de longs mois, ne s'était que rarement caché derrière les décisions de l'arbitre. Ce samedi, à Courtrai, il n'a cependant pas aimé ce qu'il a vu. Selon le coach carolo, son équipe aurait pu obtenir un penalty en fin de match.

"Quand on voit le penalty accordé à Malines contre Anderlecht, mais que le duel sur Benbouali n’est pas une faute, la cohérence des arbitres se dégrade de plus en plus", regrette Mazzù dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Le penalty sifflé en faveur du KV Malines jeudi, cependant, avait été souligné par beaucoup d'observateurs comme étant très léger et fera peut-être partie des phases révisées ce lundi par "Under Review". Mais entre les demandes de matchs à rejouer et les hésitations du VAR, l'arbitrage belge est sous pression à chaque rencontre désormais...