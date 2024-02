Incroyable : Thomas Meunier bel et bien proche d'un très surprenant départ !

Plus tôt dans la journée, la presse turque expliquait que Trabzonspor s'intéressait à Thomas Meunier. Une information que nous aurions pris avec des pincettes, puisque le Belge désire à nouveau s'imposer à Dortmund en seconde partie de saison et se placer en bonne position en vue de l'Euro.

Seulement voilà, c'est désormais le célèbre journaliste Fabrizio Romano qui a communiqué sur le dossier, et ce dernier semble étonnamment très sérieux !

Dortmund et Trabzonspor seraient parvenus à un accord de principe. Les négociations seraient très avancées, et le deal pourrait se conclure très rapidement.

🚨🔵🔴 Understand Trabzonspor have reached an agreement in principle to sign Thomas Meunier from BVB.



Negotiations very advanced, final details and then it can be signed soon.



Trabzonspor, closing in on the deal 🇹🇷 pic.twitter.com/5eXSGNigWu