Les ambitions de l'Union revues à la baisse ? "Nous ne voulons pas être un club de premier plan"

L'Union Saint-Gilloise affronte le Club Bruges mercredi soir en demi-finale de la Coupe Croky. A la veille de ce choc, le CEO de l'Union, Philippe Bormans, a fait une déclaration surprenante.

L'Union Saint-Gilloise est actuellement leader en Jupiler Pro League, avec une avance impressionnante de 10 points sur son premier poursuivant, Anderlecht. Le CEO du club, Philippe Bormans, a fait une déclaration surprenante en affirmant qu'il ne veut pas que l'Union devienne un club de premier plan.

"Un nouveau stade est une nécessité, mais cela ne fera pas de nous un club de premier plan. Et nous ne le voulons pas non plus", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

L'Union veut rester proche des supporters

Le club est en bonne voie pour faire partie du G6, mais "ce n'est pas notre ambition." Sur le plan sportif, Bormans veut rester au sommet, mais il ne souhaite pas que le club devienne vraiment grand, et cela a beaucoup à voir avec les supporters.

"Sportivement, nous voulons être au sommet, mais nous n'aurons jamais un stade aussi grand que, par exemple, celui du Standard. Notre budget n'est pas non plus celui des grands clubs. Ce n'est pas réalisable d'être un grand club. Ce n'est pas nécessaire non plus, car à mon avis, vous ne pouvez pas être proche des supporters si vous être trop grand, et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous enrichir sur leur dos", a-t-il conclu.