La remontée incroyable se poursuit pour Philippe Clément et les Rangers : "C'est pour ça que je suis ici !"

Près de dix points. Tel est le retard remonté par les Glasgow Rangers et Philippe Clément, qui sont revenus à égalité du Celtic en tête du championnat d'Écosse. Ce mardi, Nicolas Raskin (resté sur le banc) et ses coéquipiers se sont imposés contre Aberdeen et comptent désormais 58 points, comme leur rival éternel.

"Le retour de la synergie entre les supporters et les joueurs fait vraiment plaisir à voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je suis heureux pour les joueurs, mais aussi pour les supporters" a déclaré l'ancien T1 du Club de Bruges et de l'AS Monaco sur les réseaux officiels du club.

Ce mercredi, le Celtic pourrait reprendre trois points d'avance en l'emportant à Hibernian, mais comptera alors un match de plus que les Rangers. Huit matchs avant la fin du championnat, Clément et les siens peuvent clairement y croire. En Europa League, les Rangers, premiers de leur poule, sont qualifiés pour les 1/8es de finale.

