Arthur Theate rejoindra-t-il deux joueurs belges fraichement transférés ? "C'est mon championnat préféré"

L'été dernier, Arthur Theate n'a pas changé de club, pour la première fois depuis 2018. Mais il pourrait à nouveau avoir la bougeotte lors du prochain mercato.

Jeudi, Arthur Theate va retrouver l'Italie à l'occasion du déplacement de Rennes à l'AC Milan. De quoi lui rappeler sa saison à Bologne : "Nous allons à Milan avec le but de donner le meilleur de nous-mêmes, de gagner. Nous ne nous cachons pas. Après un début de saison compliqué nous procédons à des ajustements. Nous voulons continuer à nous améliorer, même contre Milan, même si ce ne sera pas facile" explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.

Le Liégeois garde un bon souvenir de San Siro : "Je me souviens qu'avec Bologne en 2022, nous y avions fait 0-0. Ibrahimovic était là. J'espère répéter cela et peut-être faire mieux, même si avec le Bologne de Mihajlovic nous avions été plus défensifs que Rennes ne l'est aujourd'hui".

Theate rejoindra-t-il à nouveau la Botte dès l'été prochain ? Il a également été interrogé sur les rumeurs l'envoyant avec Leander Dendoncker et Cyril Ngonge au Napoli : "Bien sûr, je suis ravi qu'on parle de moi en Serie A, c’est mon championnat préféré. Nous verrons à la fin de la saison". S'il ne ferme pas la porte, Arthur Theate a tout de même prolongé son contrat à Rennes jusque juin 2027 en septembre dernier.