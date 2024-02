Kevin De Bruyne couvert de louanges : "Il n'y a pas meilleur que lui dans ce domaine"

Manchester City l'a emporté ce mardi à Copenhague (1-3), avec un but et deux passes décisives de Kevin De Bruyne. Même ses équipiers ne trouvent plus les mots.

L'entente de Kevin De Bruyne avec Phil Foden, notamment, a sauté aux yeux ce mardi. L'Anglais est à l'assist sur le but du Belge, qui lui a rendu la pareille plus tard dans la rencontre. "Kevin et moi avons construit cette relation avec le temps. Quand il court, je sais quand je dois lui donner le ballon", déclare Foden sur le site officiel de Manchester City. "Maintenant, ça vient naturellement. Je crois qu'il sait quand il doit commencer sa course, ça facilite le travail. C'était important pour nous de retrouver Kev', il est indispensable", se réjouit Phil Foden, qui ne voit personne au-dessus de KDB sur un point précis. "En termes de passing, De Bruyne est le meilleur joueur du monde à mes yeux. C'est un plaisir de jouer avec lui, il est très important pour nous", conclut Foden.