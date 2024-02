Jérémy Perbet ne raccroche pas encore et annonce son nouveau club

Jérémy Perbet a récemment fêté ses 39 ans, mais ne compte pas s'arrêter pour autant. Actuellement en Nationale 1, il va descendre de deux échelons.

L'été dernier, Jérémy Perbet quittait le RFC Liège, malgré la promotion des Sang & Marine en Challenger Pro League. Le meilleur buteur du championnat restait en Nationale 1, direction Winkel Sport. Cette saison, Perbet compte 6 buts en 20 matchs de N1, lui qui a fêté ses 39 ans en décembre dernier.

Alors qu'il avait signé pour trois ans, Perbet quittera le KVC Winkel au terme de cette saison. Et pour cause : le club arrêtera purement et simplement ses activités en Nationale 1, suite au départ du principal actionnaire du club Carlos Vanderhelst (lire ici).

L'ancien attaquant du Sporting Charleroi avait alors laissé sous-entendre qu'il serait intéressé par un retour au RAEC Mons, actuellement en D2 ACFF. Mais c'est finalement à Roulers (D3 VV) qu'il va continuer sa longue carrière : Perbet accompagne ainsi Vanderhelst, qui quitte Winkel pour concentrer ses activités sur le successeur "spirituel" du KSV Roulers.