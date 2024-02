Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Jonathan Lardot s'explique sur le "carton rouge" d'Igor Thiago

L'arbitrage a été au centre de toutes les discussions ces dernières semaines dans notre football. Mais ce week-end, Jonathan Lardot a redoré le blason de la corporation en ayant la bonne attitude lors de Cercle-Club.

Dans le derby brugeois, Igor Thiago, déjà averti, a reçu un carton rouge direct pour un contact avec Warleson, le portier du Cercle. Une expulsion très sévère, et même prouvée incorrecte par une intervention du VAR. Jonathan Lardot a alors revu sa position et annulé le carton rouge. Une bonne décision, qu'il a expliquée dans Under Review ce lundi.

"Pour ma décision initiale, mon positionnement est correct et je vois que Thiago pousse son ballon trop loin. C'est toujours une alerte pour un arbitre. Puis, je vois l'intensité avec laquelle il arrive sur le gardien et j'ai l'impression de le voir mettre son pied sur son tibia", explique Lardot. "Je considère donc que c'est une faute mettant l'intégrité physique adverse en danger, donc un rouge".

Jonathan Lardot explains his decisions during #CERCLU pic.twitter.com/2hWv9SUzcd — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) February 19, 2024

Puis, l'intervention du VAR change tout. "Il faut souligner que c'est une excellente intervention du VAR, très critiqué ces dernières semaines. On voit qu'il plante d'abord son pied dans le sol, puis que le contact est créé par la très bonne sortie du gardien, pas fautif non plus", reconnaît Jonathan Lardot. "Personne n'aurait accepté que je reste sur ma décision. Une deuxième jaune aurait été trop sévère aussi, puisque comme je l'ai dit, c'est plutôt le gardien du Cercle qui vient au contact dans son élan".

Igor Thiago sera finalement bel et bien exclu, mais pour un second carton jaune dans les arrêts de jeu. Une décision qui n'a, cette fois, créé aucune polémique.