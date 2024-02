Remplacer Romelu Lukaku après 45 minutes ? L'entraîneur de l'AS Rome donne ses raisons

L'AS Rome s'est imposée sans problème face à Frosinone ce dimanche (0-3). Romelu Lukaku n'a pas joué la seconde mi-temps.

Cela a dû en surprendre beaucoup : dès le coup de sifflet de la seconde mi-temps, Romelu Lukaku a été remplacé par Lorenzo Pellegrini.

Les questions ont depuis afflué. Lukaku est-il blessé ? Est-il hors-forme ? N'a-t-il pas convaincu son entraîneur, Daniele De Rossi ? Dans sa réaction d'après-match, le coach romain s'est expliqué.

AS Rome : De Rossi explique le remplacement de Lukaku

Ce dernier explique qu'en réalité, il a remplacé Lukaku par pure volonté tactique, afin de faire remonter Sardar Azmoun seul en pointe. "Pourquoi ai-je remplacé Romelu ? C'était un choix tactique. Je ne pensais pas qu'il était bon avec Azmoun. Romelu a déjà joué mille matches (sic) cette saison. Il était aussi un peu fatigué et c'est pour cela que je l'ai sorti du terrain. J'ai besoin de joueurs frais."

"Ce n'est pas un échec pour Romelu. Je suis l'entraîneur et je fais les choix. Mon travail consiste à garder les meilleurs joueurs sur le terrain. C'était difficile pour lui. Mais après 45 minutes, j'aurais pu changer tout le monde en toute sécurité. Nous avons donc fait une mauvaise première mi-temps. Quand cela arrive, c'est la faute de l'entraîneur et non celle des joueurs", a continué De Rossi.