🎥 Face à STVV, Luis Vazquez s'est offert une grande première

Luiz Vazquez a marqué son sixième but de la saison avec le Sporting d'Anderlecht. Il s'agit de son deuxième but en deux matchs.

Dimanche dernier, le Sporting d'Anderlecht a sorti un spectacle au Lotto Park face à STVV. Après être rentrés aux vestiaires menés au score, les Mauves sont revenus sur le terrain avec une autre mentalité.

En 45 minutes, ils ont totalement inversé la tendance et surtout renversé leur adversaire pour signer une victoire importante 4-1 et ainsi continuer à coller l'Union Saint-Gilloise au classement.

Vazquez buteur sur penalty, une première

Dans ce succès, le Sporting a connu quatre buteurs différents dont Luiz Vazquez. Arrivé de Boca Juniors cet été pour une somme de 4,5 millions d'euros, l'Argentin s'est offert une grande première avec Anderlecht mais surtout dans sa carrière.

Son but sur penalty qui a sonné le 4-1 et qui a plié la rencontre était le premier dans cet exercice selon Transfermarkt. Il s'agit de son sixième but de la saison et son deuxième en deux rencontres après sa superbe volée face à Charleroi dimanche dernier.

Une bonne nouvelle pour les Mauves à l'approche des Playoffs 1 alors que Vazquez a eu du mal à trouver le chemin des filets lors de la première partie de saison.