La clé de la qualification pour l'Union ? "Cela peut tout changer !"

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce jeudi soir en Allemagne pour défier l'Eintracht Francfort. Les Saint-Gillois gardent leurs chances de se qualifier pour le prochain tour.

L'Union SG va-t-elle parvenir à déjouer les plans de l'Eintracht Francfort ? Les Bruxellois espèrent continuer leur parcours en Conference League après le match nul à l'aller (2-2).

En conférence de presse, le coach de l'Union Alexander Blessin a donné l'une des clés de la rencontre : le public du Deutsche Bank Park, qui peut accueillir jusqu'à 58 000 personnes.

"Ce sera vraiment génial. Quand on sait qu'il y aura 54 000 supporters, et par supporters j'entends de vrais fans qui font beaucoup de bruit, nous aurons du pain sur la planche", a commencé Blessin. "Nous ne jouons pas seulement contre Francfort, mais aussi contre ses supporters. Ils sont constamment derrière leur équipe, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Notre tâche consiste à les rendre aussi nerveux que possible, afin que l'atmosphère dans le stade puisse se détendre un peu. Cela pourrait être notre chance de leur faire mal."