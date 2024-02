"Thibaut Courtois pourrait revenir à 100% d'ici deux mois"

Le gardien des Diables Rouges a fait un retour surprise à l'entraînement. Pourra-t-il être apte à disputer l'Euro malgré les récentes polémiques ?

Thibaut Courtois a effectué un retour surprise et surtout sensationnel à l'entraînement avec le Real Madrid. Victime d'une terrible blessure aux ligaments, il avait annoncé son forfait pour l'Euro 2024 avant de finalement retrouver les terrains en ce mois de février.

Reste désormais à savoir s'il pourra reprendre la compétition dans les prochaines semaines ou non. En tout cas, du côté du Real Madrid, il semble clair qu'on ne veut rien forcer (LIRE ICI) mais ce retour donne évidemment de l'espoir au club qui espère récupérer son gardien le plus rapidement possible.

Thibaut Courtois de retour plus rapidement que prévu ?

Et qu'en est-il des Diables Rouges ? Après les multiples sorties polémiques et le climat de tension installé entre Courtois et Tedesco, reverra-t-on le portier de l'équipe nationale pour l'Euro ?

Dans une interview accordée à la Dernière Heure, un préparateur physique est formel : "Il faudra encore deux bons mois avant de reprendre la compétition”.

Des propos appuyés par Silvio Proto : "Thibaut pourrait revenir à 100 % d’ici à deux mois ou peut-être un peu plus. Reste ensuite à voir s’il retrouvera son meilleur niveau. Et ça, c’est impossible à dire maintenant".

Tout porte à croire que l'ascenseur émotionnel vécu par les supporters des Diables est loin d'être terminé...