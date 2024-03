John Textor se paie la Ligue 1 : "Ca amuse quelqu'un ?"

Le propriétaire du RWDM et de l'Olympique Lyonnais regrette le manque de suspens en Ligue 1. Il l'a exprimé de manière très claire.

John Textor n'a pas sa langue en poche, et est un habitué des sorties médiatiques. Invité à Londres pour un colloque organisé par le Financial Times, le propriétaire du RWDM et de l'Olympique Lyonnais s'est cette fois lâché concernant la Ligue 1, critiquant la domination outrageuse du Paris Saint-Germain sur l'Hexagone depuis l'arrivée du Qatar aux manettes.

"Qui va regarder notre championnat si l'on sait chaque année à l'avance qui va gagner ? Tout le monde se bat pour la deuxième place, c'est la même équipe qui gagne chaque année", regrette Textor. Le PSG a remporté 9 des 11 titres de Ligue 1 depuis 2012. L'arrivée de QSI a bien sûr changé les choses, et le président du RWDM estime que les clubs français luttent "contre un état, pas une entreprise".

"J'ai demandé à Nasser Al-Khelaifi, en privé et en public : ça amuse quelqu'un ? Pourquoi est-ce que ça te plaît ?", continue John Textor. Cette saison, Paris compte 11 points d'avance sur Brest, deuxième, et un nouveau titre de champion semble déjà acquis au club de la capitale.