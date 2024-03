Lettre ouverte des supporters de Genk après la décision de ne pas rejouer le match contre Anderlecht : "La porte ouverte à l'injustice"

L'OSV KRC Genk, la fédération des supporters du KRC Genk, a réagi dans une lettre ouverte aux événements autour du match Anderlecht-Genk et à la décision de ne pas rejouer la rencontre. "Cela signifie la faillite de l'arbitrage vidéo et peut-être même du football belge !"

Cher Royal Belgian Football Association (RBFA) et représentants de la presse, chers supporters,

C'est avec un profond sentiment de déception, de surprise et de colère que nous, l'OSV KRC Genk, écrivons cette lettre ouverte suite au récent jugement de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) concernant le match RSC Anderlecht-KRC Genk du 23 décembre 2023.

Qui a ouvert la boîte de Pandore ?

La CBAS a décidé de ne pas rejouer le match, et nous, tout comme notre cher club, sommes déçus. Ce qui nous préoccupe encore plus, c'est la façon dont les événements entourant cette affaire se sont déroulés. Nous nous sentons non seulement déçus, mais surtout révoltés par le déroulement des événements et par les arguments du jugement.

Sur les réseaux sociaux et dans la presse, nous, notre club et ses supporters, sommes dépeints comme des pleurnicheurs et des Calimero qui ne savent pas perdre. Beaucoup de ceux qui affirmaient initialement que le match devrait être rejoué en raison de violations flagrantes des règles du jeu ont changé d'avis ces dernières semaines et condamnent notre club. Ces réactions contradictoires renforcent nos inquiétudes quant à l'intégrité du football belge.

Nous avons constaté que la RBFA semble se positionner contre ses propres organes, et cela nous préoccupe profondément. Vous reprochez à notre club d'avoir ouvert la boîte de Pandore si le match devait être rejoué. Eh bien, nous affirmons aujourd'hui que la boîte de Pandore est maintenant réellement ouverte, et nous craignons que cela signifie la faillite de l'arbitrage vidéo (VAR) et peut-être même du football belge.

Nous affirmons que la boîte de Pandore est maintenant réellement ouverte"

En effet, l'incompétence de notre corps arbitral est aujourd'hui couverte par l'organe judiciaire. Ce jugement de la CBAS semble être la porte ouverte pour une plus grande incompétence, où des décisions clairement erronées sont justifiées a posteriori.

Nous constatons aujourd'hui que seul le Département de l'arbitrage peut s'exprimer, et il est peu probable qu'il contredise ouvertement ses propres arbitres. Cela nous expose à l'arbitraire et à l'injustice.

La CBAS va même plus loin en ridiculisant les supporters de football dans son argumentation. En effet, "Il est bien trop facile de commenter et critiquer après avoir revu les images plusieurs fois, de préférence au ralenti, depuis son fauteuil", peut-on lire dans le jugement. En d'autres termes, on demande aux supporters de se taire et de regarder notre beau sport être lentement détruit. Ceci est inacceptable.

Dans une lettre ouverte précédente, rédigée en collaboration avec les Supporters belges, nous avons insisté sur le fait qu'il faut prendre au sérieux la voix des supporters, en tant que cœur battant du football. Aujourd'hui, nous ressentons à nouveau que notre voix est ignorée et que l'on nous muselle.

Il est temps de prendre les supporters au sérieux"

Mais une chose est claire : le football vit grâce aux supporters. Sans les supporters, il n'y a pas de football, et sans les supporters, les nouveaux contrats TV seront inutiles. Si c'est ce que vous voulez, continuez comme ça.

Dans cette lettre, nous ne plaidons pas pour une autre décision judiciaire ou pour une autre action de notre club. "C'est ce que c'est", comme l'a récemment déclaré un entraîneur d'un autre club, mais cela ne signifie pas que nous sommes d'accord. Cette lettre est un appel clair à la transparence et au rétablissement de l'intégrité du football belge. Nous attendons de vous, chère RBFA, une action claire et rapide. Nous attendons de vous, chère presse, une couverture correcte et neutre qui ose aborder cela de manière critique.

Les supporters de Genk veulent de la solidarité

Il est temps de prendre les supporters au sérieux et de les reconnaître comme l'âme du football. Car chers supporters, aujourd'hui c'est notre tour, mais demain (et il y a quelques semaines), cela aurait pu être votre club. Espérons que nous parlerons d'une seule voix pour protéger notre beau sport. Nous, les supporters de KRC Genk, nous rassemblerons et le club pourra toujours compter sur notre soutien, peut-être plus que jamais auparavant.

Avec nos salutations sportives, OSV KRC Genk