Un coéquipier de Kevin De Bruyne bat un record incroyable à Manchester City

Avec Rodri, Manchester City ne perd jamais. L'Espagnol est resté invaincu lors de ses 60 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Un record.

Ce mercredi soir, Manchester City s'est imposé contre Copenhague (3-1) et a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Pep Guardiola s'est même permis de laisser quelques cadres sur le banc, comme Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva ou encore Kyle Walker.

Rodri, lui, était bien sur la pelouse et a délivré la passe décisive pour le troisième but des champions en titre, signé Haaland. Et pour cause, l'Espagnol détient un record absolument incroyable et est indispensable aux yeux de son entraîneur, son compatriote.

Avec cette victoire face aux Danois, le milieu de terrain défensif est désormais invaincu lors de ses 60 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

On cite souvent Erling Haaland ou De Bruyne parmi les joueurs qui ont permis à Manchester City de décrocher le sacre européen la saison dernière et d'avoir réalisé une année historique. Mais Rodri, buteur en finale et lors de bien d'autres moments clés depuis son arrivée Outre-Manche en juillet 2019, a très certainement son mot à dire.