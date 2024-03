"Kevin De Bruyne ? Je ne connais pas, on l'avait oublié !"

Kevin De Bruyne a connu plusieurs semaines d'absence à cause de sa blessure. Depuis son retour, le Diable Rouge a montré qu'il était toujours aussi dominant.

Blessé aux ischios lors du premier match de la saison en Premier League face à Burnley, Kevin De Bruyne a manqué plusieurs mois de compétition mais a récemment fait son grand retour.

Et un retour plutôt fracassant puisqu'il n'en finit plus de distribuer des passes décisives dans tous les coins pour ses coéquipiers et s'offre même des records personnels (LIRE ICI).

Youri Tielemans se moque de Kevin De Bruyne

Ce retour donne donc le sourire aux supporters de Manchester City mais également à ceux des Diables Rouges qui espèrent que le meneur de jeu de l'équipe nationale restera en forme d'ici la fin de saison pour disputer l'Euro dans les meilleures conditions.

Dans un entretien accordé au Soir, Youri Tielemans est revenu sur l'absence de son coéquipier avec un brin d'humour : "Je ne le connais pas (rires). On l’avait oublié lui. En plus, il n’est même pas en forme sur le terrain depuis son retour (rires)".

"Plus sérieusement, c’est incroyable ce qu’il fait depuis son retour. C’est limite si on n’avait pas oublié ce qu’il était capable de faire avec un ballon et il a décidé de le remontrer dès son retour. Pourvu qu’il garde cet état de forme pour l’Euro", a-t-il ajouté avec toute l'admiration qu'il lui porte.