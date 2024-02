🎥 Kevin De Bruyne a signé un très joli record dans sa carrière !

Les Cityzens n'ont absolument pas fait dans la dentelle en FA Cup mardi soir. Ils ont écrasé Luton Town avec un De Bruyne des grands soirs.

2-6 : le match entre Luton Town et Manchester City en FA Cup aura été un festival de buts mais à sens unique et plus que logique. Les Cityzens n'ont absolument pas pris cette rencontre de haut et l'ont géré d'une main de maître.

Et un maître, il y en a eu un mardi soir et même deux puisque le duo Kevin De Bruyne - Erling Haaland a encore frappé et très fort ! Le Diable Rouge a signé quatre passes décisives et le Norvégien s'est offert un quintuplé.

Quatre assists pour De Bruyne, un record

Il s'agit là du plus grand nombre de passes décisives dans une rencontre jamais enregistré pour Kevin De Bruyne dans toute sa carrière. "Kevin est énorme. Il fait ce qu’il fait le mieux. C’est un plaisir de jouer avec lui", a confié Erling Haaland après la rencontre.

En douze rencontres, le Diable Rouge compte... onze passes décisives ! Une statistique complètement dingue après avoir loupé une partie de la saison à cause d'une blessure et qui fait de lui le joueur de Manchester City le plus prolifique dans cette catégorie.