Muet en Pro League, un Liégeois retrouve toutes ses sensations...en Bulgarie

Mitchy Ntelo ne recevait que très peu de temps de jeu à Charleroi cette saison. Le voici à la relance au Lokomotiv Plovdiv, en Bulgarie.

Malgré une très bonne préparation avec Charleroi, Mitchy Ntelo n'a obtenu que 35 minutes de jeu en championnat, passant le plus clair de son temps avec l'équipe U23 en Nationale 1. Une petite déception pour cet attaquant formé au Standard et auteur de 10 buts en deuxième division néerlandaise il y a deux ans.

Ntelo a donc cherché son salut du côté de la Bulgarie cet hiver. Il y a rejoint le Lokomotiv Plovdiv, actuel cinquième du championnat local. Hier, il a décroché sa première titularisation en pointe de l'attaque. Avec succès.

Déjà buteur lors de sa montée au jeu le weekend dernier, Mitchy Ntelo a récidivé avec un but et un assist lors de la victoire 3-0 contre l'équipe bien connue de l'Etar Veliko Tarnovo. Pour ne rien gâcher à la fête, il évolue en noir et blanc, pour ne pas le dépayser de son passage chez les Zèbres.