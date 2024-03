🎥 Loin de Burnley, il se relance complètement...au nez et à la barbe d'un Diable Rouge

En quelques semaines, Anass Zaroury a déjà plus joué que sur toute la première partie de saison avec Burnley. Et plus marqué aussi.

Emmené par un mercato hivernal assez ambitieux, Hull City poursuit sa bonne série. Malgré l'absence de Noah Ohio, l'équipe a enchaîné avec un septième match de rang sans défaite en accrochant Leicester (2-2). Le leader de Championship confirme de son côté son petit coup de mou. Si Jamie Vardy a égalisé deux minutes plus tard, Anass Zaroury a brièvement mis les siens aux commandes à l'heure de jeu. Beaucoup plus libéré qu'à Burnley, l'ancien de Charleroi a pris sa chance du gauche et a trompé le gardien des Foxes d'une frappe à ras de sol, sous les yeux d'un Wout Faes aux premières loges pour apprécier (ou pas) le geste. 📹⚽ Anass Zaroury'nin Leicester City ağlarına gönderdiği harika gol karşınızda! 👇#hcafc pic.twitter.com/Qn8uOzTjVC — Hull City Türkiye 🇹🇷 (@HullCityTurk) March 9, 2024 Avec cette performance, Hull se positionne encore un peu plus comme un candidat aux Playoffs d'accession à la Premier League. Le club est septième, à égalité avec le sixième, dernier qualifié pour la compétition. De son côté, Leicester voit Leeds revenir à trois points de sa première place.