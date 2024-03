🎥 Retour en fanfare pour un Diable Rouge après trois mois d'absence, juste à temps pour la trêve internationale

Dodi Lukebakio était absent depuis 3 mois, touché au genou en décembre. Il a retrouvé les terrains ce lundi, et a fêté ça avec un but.

Dodi Lukebakio (26 ans) est de retour. L'ailier du FC Séville a manqué 3 mois de compétition et douze rencontres de Liga en raison d'une blessure au genou, et retrouvait la compétition ce lundi pour le déplacement à Almeria.

Présent sur le banc face à l'équipe de Largie Ramazani, Lukebakio est monté à la 71e minute. Séville était alors mené d'un but par la lanterne rouge de Liga (1-0). Il n'a fallu qu'une dizaine de minutes au Diable Rouge pour trouver le chemin des filets, d'une frappe croisée.

La rencontre s'emballe ensuite, puisque le FC Séville va prendre l'avantage via Lucas Ocampos (86e), avant que l'UD Almeria n'égalise en toute fin de rencontre (2-2). Deux points perdus donc pour les Andalous, qui stagnent à une piètre 14e place.

Dodi Lukebakio inscrivait là son 3e but de la saison. Reste à voir s'il revient dans le coup à temps pour intégrer le noyau de Domenico Tedesco, dont on sait qu'il apprécie beaucoup l'ancien du Hertha Berlin. Largie Ramazani, lui, est monté au jeu pour Almeria, et traverse une période délicate, n'ayant plus débuté de match depuis le 12 février.