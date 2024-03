🎥 La merveille d'Andreas Skov Olsen, qui a mis Bruges sur de très bons rails en Conference League

Andreas Skov Olsen (24 ans) est l'un des meilleurs joueurs de notre championnat et l'un des facteurs X du Club de Bruges. Le Danois a inscrit son 21e but toutes compétitions confondues ce jeudi face à Molde, lançant le Club de Bruges vers la qualification.

Une frappe enroulée de l'extérieur du rectangle dont Skov Olsen a le secret, et qui a nettoyé la lucarne du gardien de but de Molde en tout début de seconde période.

C'était son second but du soir, et peut-être le plus important car il permettait aux Blauw & Zwart de faire le break et donc de se retrouver en position de qualifié.

Andreas Skov Olsen is just one of the most dangerous players from distance in world football.



So effortless, so much power. ūüöÄpic.twitter.com/sAMjumyGnK