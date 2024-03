"Jérémy Doku a les qualités pour être dans le top 10 du Ballon d'Or, facile !"

Jérémy Doku est encore fortement préservé par Pep Guardiola, mais il prend progressivement une ampleur de plus en plus importante sous les couleurs de Manchester City. Son ancien coéquipier et ancien de La Gantoise, Ibrahim Salah, le voit comme un futur top 10 du Ballon d'Or.

Jérémy Doku et Ibrahim Salah se sont connus pendant six mois au Stade Rennais. L'un ne savait peut-être pas encore qu'il allait prendre la direction de Manchester City, l'autre venait d'être transféré depuis La Gantoise. Six mois durant lesquels le Diable Rouge fut tonitruant, et qui ont poussé les Skyblues à débourser un chèque de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services. Jérémy Doku, futur top 10 du Ballon d'Or ? Interviewé par Eleven Sports, l'ancien Buffalo, qui multiplie les montées au jeu à Rennes (13) sans parvenir à entrer dans le onze de base (4) s'est exprimé sur les qualités de son ancien coéquipier. Selon lui, Jérémy Doku peut aller très, très loin. "Je pense qu'il a les qualités de faire un top 10 ballon d'Or. S'il pète (sic.) à Manchester City, qu'il écoute son entraîneur et qu'il est bien entouré... Avec les qualités qu'il a, Jérémy, c'est top 10 facile !" 👀 | "Jérémy Doku a les capacités de faire partie du top 10 au Ballon d'Or." ✨💎 pic.twitter.com/6kMZhMjJVz — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 14, 2024