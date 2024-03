"Je n'ai jamais vu ça de ma vie" : Ronny Deila profite de la qualification de Bruges...pour régler ses comptes

Ronny Deila peut pousser un ouf de soulagement. Le Club de Bruges a sauvé les meubles en se qualifiant pour les quarts de finale de Conférence League après sa victoire 3-0 contre Molde.

C'est parfois au coup de sifflet final de l'arbitre que l'on se rend compte de la pression qui pesait sur les épaules d'un entraîneur. Pour Ronny Deila, cela s'est manifesté plus encore à l'occasion de la conférence de presse. Lassé des bruits de couloir sur les menaces de licenciement ou sur sa gestion du groupe, le coach des Blauw en Zwart a vidé son sac.

Dans un monologue long de dix minutes, il qualifie les dernières semaines de "shitstorm" et se plaint de cette chasse aux sorcières : "Je sais que vous parlez aux gens du club et que des choses sortent du vestiaire. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai fréquenté de très bons clubs. Au Celtic Glasgow, cela ne sortait pas du vestiaire" déclare-t-il à Sporza.

Ronny Deila n'y va pas par quatre chemins

Le Norvégien est lassé de ces petits jeux : " Dénigrer les gens ne les rend pas meilleurs. Chaque match, nous travaillons dur sur le terrain. Je l'avoue : nous ne jouons pas de manière fantastique, mais il y a des choses positives qui se remarquent et nous devons concentrez-vous là-dessus." C'est mon rôle : m'occuper des gens et les préparer pour le prochain match".

Il est également revenu sur sa gestion de certains joueurs : "Skov Olsen a joué 3 600 minutes depuis mon arrivée, avant c'était 3 300 minutes en 16 mois. Et il a marqué 22 buts. On me reproche également de ne pas utiliser Nusa à la place de Zinckernagel. Mais comment pourrais-je ? Il est tout le temps blessé. Nous l'avons protégé et tout le monde veut le recruter désormais. Qu'aurions-nous pu faire de mieux ?"

La victoire du club a permis à Deila de dire ce qu'il avait sur le coeur. Cela pourrait agir comme un match fondateur pour la fin de saison de l'équipe. Mais attention tout de même au retour de flamme en cas de rechute.