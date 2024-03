"On aurait pu faire mieux !" : un Unioniste déçu malgré la belle victoire à Fenerbahce

L'Union Saint-Gilloise a relevé la tête après sa défaite 0-3 au match aller et s'est imposée 0-1 sur les bords du Bosphore face à Fenerbahce. Une élimination certes, mais avec les honneurs.

L'Union n'avait raisonnablement pas d'autre espoir que de réaliser une bonne prestation. Ce fut le cas, avec une victoire sûrement pas anecdotique à la clé. "On a fait un très bon match. C'est peut-être un peu dommage qu'on ne finit pas toutes nos occasions, mais on sort la tête haute", a déclaré Alessio Castro-Montes en zone mixte.

Est-ce que finalement, ce n'est pas l'Union qui a laissé la plus belle impression sur l'ensemble des deux rencontres ? "Peut-être après le match retour. Si l'aller se termine sur un autre score, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un autre match...", a répondu Castro-Montes. "On a quand même montré ce dont on était capables face à une telle équipe. Dans le jeu et défensivement, tout était là. Malheureusement, on n'a pas marqué assez de buts."

"On a en effet eu 5-6 occasions très nettes. On aurait pu faire mieux," a continué Castro-Montes, qui se rappelera sans doute encore longtemps de cette campagne européenne. "C'était une très belle campage. On a gagné contre Liverpool, on a éliminé Francfort, on sort de la compétition mais après un très bon match. On est très fiers de nous. Je pense qu'on a laissé une empreinte en Europe. C'est aussi ce qu'on voulait faire ce jeudi."