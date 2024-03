Le (dés)espoir de Vincent Kompany : "Dans ce genre de situation, tout peut rapidement changer"

Vincent Kompany n'a toujours pas réussi à trouver la bonne formule à Burnley. La fin de saison approche et la relégation pointe le bout de son nez...

Ce samedi, Burnley reçoit Brentford avec un seul objectif : la victoire. Un succès que l'équipe de Vincent Kompany doit absolument aller chercher face à une autre équipe du bas de tableau.

"Nous avons besoin de ces trois points, de buts et de gagner des matchs. Je ne peux pas venir ici en disant que mes joueurs n'ont pas tout donné. Parfois, ça nous échappe de peu, parfois on joue mal mais la plupart du temps, ils se donnent à 100%", a confié l'entraîneur des Clarets.

Kompany continue d'y croire

"Ce genre de situation, ça peut vite changer. On peut tenter de changer cette malchance en un résultat positif et on doit faire en sorte qu'au niveau de la mentalité, on commence à croire que ce moment peut arriver demain."

Vincent Kompany continue de croire en son projet : "Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire la saison dernière et il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas recommencer. Pourquoi pas ?"

Burnley accuse actuellement dix points de retard sur Nottingham, la première équipe en dehors de la zone de relégation.