Toutes les bonnes choses ont une fin : la RAAL aura tenu la dragée haute au Bayer Leverkusen et au PSV

La RAAL s'est incliné 1-2 contre Heist. Un petit événement puisqu'il s'agit de la première défaite des Loups en championnat.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines : la RAAL était l'un des derniers clubs professionnels...européens à ne pas avoir connu la défaite en championnat.

Comme les Loups, le Bayer Leverkusen et le PSV n'ont toujours pas de rouge dans leur colonne de résultats domestiques. Une performance d'autant plus remarquable pour le Bayer qui est également toujours invaincu en Europe et en Coupe.

Depuis hier soir et sa défaite surprise contre Heist, la RAAL ne fait plus partie de ce club très fermé. Les Louviérois menaient pourtant au repos grâce à un but de Maxence Maisonneuve.

La RAAL surprise par Heist

Mais Heist a ensuite égalisé au retour des vestiaires avant de prendre les devants à un quart d'heure de la fin. La RAAL a ensuite poussé pour éviter cette première défaite mais un retour sur la ligne d'un défenseur visiteur et la transversale en ont décidé autrement.

⏹ Première défaite de la saison... pic.twitter.com/HM5JQciEie — RAAL La Louvière (@raal_be) March 16, 2024

Une défaite qui n'empêchera pas la RAAL de monter, la promotion étant actée depuis quelques jours. En revanche, il reste un titre de champion à aller chercher. Le match du 30 mars contre Lokeren (qui pourrait aujourd'hui revenir à un point) sera donc crucial.