Le salaire de Kévin De Bruyne en Angleterre révélé : le Diable est le joueur le mieux payé du championnat, mais plus pour longtemps

Avec un salaire de deux millions d'euros par mois, Kévin De Bruyne est l'un des joueurs les mieux payés au monde. Il pourrait cependant être prochainement dépassé, par un coéquipier.

En France, le quotidien l'Équipe a mené une enquête sur le salaire perçu par les stars des cinq grands championnats européens.

Elle nous apprend que Robert Lewandowski et David Alaba ont le plus gros salaire du championnat d'Espagne (1.880.000€ brut par mois), que Victor Osimhen mène la danse en Italie (1.5M€/mois) et Harry Kane en Allemagne (2.1M€/mois).

En Angleterre, c'est Kévin De Bruyne qui perçoit le plus gros salaire du championnat. Le Diable Rouge percevrait 2.020.000€ brut par mois, un petit peu plus qu'Erling Håland, Mo' Salah, Casemiro et Raphael Varane. L'avant-centre des Skyblues recevrait cependant plus de bonus que notre compatriote et pourrait donc le devancer sur le montant total.

Kévin De Bruyne bientôt dépassé par Erling Haland ?

De plus, De Bruyne pourrait bientôt perdre sa première place... au profit de son coéquipier. En effet, l'Équipe ajoute que la direction de Manchester City travaille depuis longtemps sur un nouveau contrat pour Erling Håland, avec une rémunération revue à la hausse.

Le Norvégien pourrait percevoir un salaire compris entre 2.5M€ et 3M€ brut par mois et ainsi devenir le joueur le plus payé de l'histoire du championnat d'Angleterre. Un montant qui devrait permettre aux champions d'Europe de sécuriser le "Cyborg" pour encore quelques années.