Anderlecht ne se laisse pas faire et se tourne vers la justice : "C'est purement pour intimider"

Anderlecht a réclamé devant le tribunal de première instance de Bruxelles une indemnisation de 50 000 euros au journaliste de HUMO, Jan Hauspie. Il avait écrit un article où des témoins anonymes égratinaient le club.

Selon Anderlecht, l'article est rempli de fausses informations, sans nuance et inutilement blessant. Il s'agit de l'article intitulé 'Malaise Mauve' paru dans HUMO. Sur la base de témoins anonymes, Hauspie a dressé un tableau accablant du fonctionnement quotidien du club.

Anderlecht contre-attaque

Wouter Vandenhaute et l'ancien PDG Peter Verbeke sont particulièrement visés. Des termes très durs ont même été utilisés, comme 'le petit Nazi'. Le document fait état de sommes vertigineuses que Vandenhaute et Verbeke auraient encaissées.

Le duo a également été décrit par un ancien employé comme "deux psychopathes". Anderlecht n'a pas laissé passer cela et s'est tourné vers la justice. "Cet article était sans nuance et démontrait un parti pris", a déclaré l'avocat Peter Marx pour le RSC Anderlecht.

"Le journaliste a offert une tribune à un certain nombre de personnes mécontentes du processus de renouvellement que le club traversait. Aucune réserve n'a été exprimée sur ce que ces 'sources anonymes' ont déclaré, et le langage était inutilement offensant" explique-t-il à Belga.

Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke furieux

Le journaliste n'aurait pas non plus respecté le droit de réponse, et le RSC Anderlecht aurait subi des dommages matériels et moraux à la suite de l'article : "L'article a largement été repris par d'autres médias, ce qui a provoqué de l'agitation parmi les joueurs, les supporters, les actionnaires et les sponsors."

Selon les avocats du journaliste Jan Hauspie, le RSC Anderlecht n'apporte aucune preuve des dommages qu'il aurait subis.

"Il est également prétendu que c'est le RSC Anderlecht qui est devant le tribunal, mais il est clair que cette action provient principalement de Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke", ont plaidé les avocats Johan Verbist et Joyce Van Caeyzeele. "Il ne s'agit que d'une procédure pour intimider un journaliste

"Alors que notre client n'a pas pris sa décision à la légère pour écrire cet article. Rien dans cet article n'a été écrit s'il ne provenait pas de différentes sources indépendantes. Entre 2017 et 2023, de nombreuses choses se sont également produites chez Anderlecht qui ne peuvent pas être considérées comme des événements normaux au sein d'un club de football."

© photonews

Des articles critiquant le style de gestion et la politique de Verbeke et Vandenhaute étaient déjà parus en 2021 et 2022, ont déclaré les avocats. "L'article de février 2023 est paru car Wouter Vandenhaute avait fait certaines déclarations dans les médias qui étaient inexactes et certaines choses avaient déjà été mentionnées dans des articles précédents".

L'affaire est donc désormais entre les mains de la justice et n'en est visiblement pas à son dernier épisode.