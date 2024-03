La Fédération veut sévir après Westerlo-Genk : "Une tricherie flagrante !"

Lors de la dernière journée de championnat, la fin de la rencontre entre Westerlo et Genk a été le théâtre d'une scène assez folle : les deux équipes ont arrêté de jouer pour se satisfaire d'un match nul (1-1).

Les images ont choqué : alors qu'il restait quelques minutes à jouer, les joueurs de Westerlo et Genk ont décidé de laisser le match se terminer. Certains - Kayembe et Madsen - se sont même faits des passes...

Les retombées ont été telles que Rik De Mil, l'entraîneur de Westerlo, a été limogé. La Fédération de football a enquêté sur l'affaire. Et a décidé de sanctionner les clubs et acteurs de cette fin de match houleuse.

La Fédération réagit à la fin de match à Westerlo-Genk

"Le parquet fédéral enfonce une porte ouverte en affirmant que les cinq dernières minutes du match K.V.C. Westerlo-Genk ont tourné en dérision l'équité d'un match entre deux équipes", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération relayé par Het Laatste Nieuws. "La démarche des deux équipes a fait disparaître toute la tension du match mais aussi la tension pour l'attribution du dernier ticket pour les Champions' Playoffs et ce, au détriment de La Gantoise."

"Ce qui s'est passé pendant les cinq dernières minutes du temps additionnel est considéré par le parquet fédéral comme (une forme de) tricherie flagrante dans le jeu où les spectateurs, les autres équipes de la série et les fans de football neutres ont été lésés. Le football n'a pas été joué de manière équitable et il va sans dire que ce spectacle peu reluisant n'a pas contribué à améliorer l'image du football belge et, par extension, de l'Association Royale de Football de Belgique et de la Pro League."

Les joueurs, coachs et clubs sanctionnés

Ainsi, la Fédération a proposé une amende à l'égard de chaque joueur sur le terrain mais aussi des coachs. Selon la VTM, Wouter Vrancken, le coach de Genk, a été suspendu pour 3 matchs (2 effectifs). Madsen et Kayembe risquent même une suspension. Les clubs pourraient même être sanctionnés d'une amende.