Yannick Ferrera impatient de retrouver Charleroi...et de leur jouer un bien mauvais tour

Yannick Ferrera est arrivé il y a quelques jours au RWDM avec la mission de sauver le club de la relégation. Son premier match à la tête des Molenbeekois, ce sera contre Charleroi, son ancien club.

Le RWDM a terminé la phase classique occupant la place de la lanterne rouge, 6 points derrière Charleroi. Bien que les points ne soient pas divisés par deux pour commencer les Play-downs, le RWDM pourrait faire une très bonne opération en battant les Zèbres lors de la première journée et revenir alors à 3 points de la place de l'équipe maintenue en Pro League sans passer par les barrages.

"Pour se sauver, il faut soit terminer premier du groupe soit deuxième puis passer par les barrages. On n’est jamais qu’à un point de la deuxième place. Et si on devait gagner le premier match contre Charleroi, on ne serait qu’à trois points de la première place. Tout est encore possible", a déclaré Yannick Ferrera selon des propos relayés par Sudinfo.

RWDM : Yannick Ferrera envoie un message à Charleroi

Face aux Carolos, Ferrera retrouvera son ancien club. Les retrouvailles promettent d'être spéciales. Mais Ferrera n'a évidemment que le maintien en tête. "(Charleroi) était ma première expérience comme coach principal, à 31 ans", s'est-il rappelé. "Elle fut couronnée de succès parce qu’on était sauvé après 25 journées et je suis parti de moi-même parce que je n’étais plus en phase avec ce qui se faisait là."

Malgré le fait que Charleroi joue les Play-downs cette saison, le coach du RWDM n'oublie pas le bon travail réalisé par les Zèbres les années d'avant. "Ils ont fait un super boulot quand on voit l’évolution depuis 2012. Il y a un boulot énorme qui a été fait, ils ont joué plusieurs fois les play-offs 1, des qualifications européennes. Maintenant ils sont dans une situation galère, comme le RWDM, et on espère terminer au-dessus d’eux."