📷 Un ancien joueur du Standard sera libre à la fin de la saison

Guillermo Ochoa a connu une belle et longue carrière avec notamment cinq Coupes du monde disputées sous le maillot du Mexique. Et il semblerait qu'il ne soit pas prêt à déposer les gants.

En effet, selon Fabrizio Romano, l'ancien gardien du Standard sera libre sur le marché des transferts cet été après avoir trouvé un accord avec la Salernitana pour mettre fin à son contrat dès le mois de juin.

Memo Ochoa était arrivé au Standard à l'été 2017 en provenance de Malaga sous la forme d'un transfert libre avant de partir deux ans plus tard pour faire son retour dans son premier club, America, dans son Mexique natal, pour un montant d'un million d'euros.

Avec le Standard, il aura joué 86 rencontres toutes compétitions confondues avec un total de 22 clean-sheets. Il a également soulevé la Coupe de Belgique 2018 après la victoire en finale face à Genk sur un but à la 92e de Renaud Emond. Au niveau personnel, il a été élu Joueur de la saison en 2018-2019 du côté de Sclessin.

