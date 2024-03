Peine trop clémente pour Sofian Kiyine ? Le parquet de Liège fait appel

Dans l'affaire de son spectaculaire crash de voiture dans le hall omnisports de Flémalle, Sofian Kiyine s'en était bien sorti, avec du sursis seulement. Le parquet de Liège n'est pas d'accord et fait appel de ce jugement.

C'était il y a bientôt un an : le 30 mars 2023, Sofian Kiyine, joueur d'OHL, percutait un rond-point à une vitesse d'environ 150km/h et s'encastrait dans le hall omnisports de Flémalle. La voiture du joueur y avait terminé sa course, après avoir traversé le mur.

Miraculeusement, aucune victime n'était à déplorer, les jeunes sportifs ayant quitté les lieux peu de temps auparavant. Kiyine, qui s'en était sorti sans graves blessures également, avait ensuite été brièvement écarté par OHL.

Le 19 mars dernier, il connaissait sa sanction, et elle était clémente : le tribunal de police de Liège a déclaré que le joueur de 26 ans était bel et bien "coupable et responsable" de cet accident, mais qu'il bénéficierait d'une suspension de la peine, pour une durée de trois ans.

Le parquet de Liège, cependant, a décidé de faire appel de cette suspension de jugement. C'est ce que relate le Nieuwsblad ce mercredi. Cet appel sera donc porté devant le tribunal correctionnel.

Selon le parquet de Liège, une consommation d'alcool (1.72 gramme par litre d'alcool dans le sang) et la distraction d'avoir envoyé un SMS quelques instants plus tôt sont la cause de l'accident.