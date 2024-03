L'Antwerp s'intéresse à un très grand espoir belge !

On connaissait la capacité de l'Antwerp a recruter des grands noms du football belge (Alderweireld, Nainggolan,...) mais le Great Old sait également recruter de jeunes pépites. Pensons à Michel-Ange Balikwisha, Eliot Matazo chez les Belges, ou à George Ilenikhena.

Lors du prochain mercato estival, l'Antwerp voudra recruter intelligemment. Et pourquoi pas en se concentrant sur de jeunes joueurs. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club serait intéressé par Joseph Nonge (18 ans), milieu de terrain U20 belge qui joue à la Juventus.

Conscient qu'il doit encore progresser, la Juventus penserait à le prêter cet été avec option d'achat. L'Antwerp se serait renseigné sur son profil.

🔲🚨 EXCL. #Juventus Turin decided to

put Joseph Nonge on the transfer market !

🗣️ Bianconeri officials would be open on a loan move with option to buy.

🇧🇪🔴 Royal #Antwerp FC already took information about his profile.

⏳ Wait&See. #mercato #RAFC pic.twitter.com/LMBu09DnbF