Marc Wilmots devra-t-il sacrifier Karel Geraerts ? "Il a apporté le chaos, l'instabilité et la peur"

Nicky Hayen prendra les rênes jusqu'à la fin de la saison au Club de Bruges. Les Blauw en Zwart vont suivre de très près la situation (pas loin d'être désespérée) de Karel Geraerts à Schalke 04.

Les chances de voir Karel Geraerts prendre le relais au Club de Bruges la saison prochaine sont de plus en plus grandes. Après que l'opération ait capoté l'été dernier et même encore cet automne, il reste toujours la cible principale pour occuper le poste vacant.

Geraerts est encore sous contrat pour deux ans avec Schalke 04, mais le chaos y règne. Le teammanager et le directeur du centre de formation ont été licenciés, le club est endetté, Geraerts a également renvoyé son joueur Timo Baumgartl en réserve après une dispute.

Schalke 04 au bord du gouffre

Ce dernier a d'ailleurs répondu à sa sanction en taclant Geraerts : "Ce que je ne peux pas et ne tolérerai pas, ce sont des accusations injustifiées et des insinuations concernant mon professionnalisme, ma motivation et ma capacité à travailler en équipe".

Et sportivement, l'équipe n'est que quatorzième, à trois points d'une relégation directe. Selon le BILD, Geraerts ne survivra pas à tout cela. Si Schalke ne gagne pas ce week-end contre le Karslruher SC, il pourrait même être limogé.

Geraerts, jusqu'ici soutenu par Marc Wilmots, est accusé d'avoir semé "le chaos, l'instabilité et la peur" explique le journal allemand. Ambiance ambiance à Gelsenkirchen...