L'énorme défi de Jean Kindermans à l'Antwerp

Jean Kindermans a-t-il été aperçu au Lotto Park samedi soir? Après son transfert controversé à l'Antwerp, il travaille déjà dur pour comprendre ce qui doit être fait au niveau de la formation des jeunes du Great Old.

L'académie des jeunes d'Anderlecht est devenue une référence sous la direction de Kindermans. C'est ce que l'Antwerp espère également réaliser maintenant qu'ils ont vu leur premier grand talent, Arthur Vermeeren, se révéler. Cela prendra cependant du temps.

"Les cinq premières années à Anderlecht étaient principalement dédiées à un gros travail pour peu de résultats immédiats", déclare Kevin Vermeulen, son bras droit. "Ce n'est qu'après que Lukaku a brillé que tout s'est accéléré et que la promotion est devenue structurelle."

"Lukaku de '93, Praet de '94, Dendoncker de '95, et ainsi de suite. Jean n'a pas signé pour cinq ans à l'Antwerp pour rien. Je suis convaincu que le club récoltera à long terme les fruits de son talent."

Il y a un fort potentiel dans la deuxième plus grande métropole de Belgique.

Kindermans doit apporter de la structure à ce qui est une académie possédant énormément de potentiel. "Il parvient également à traiter de manière constructive avec tout le monde dans un monde où règnent les agents opportunistes et les parents excentriques. De plus, en matière de talent, il y a un fort potentiel dans la deuxième plus grande métropole de Belgique."

Tout comme à Anderlecht, Kindermans doit s'efforcer de retenir les plus grands talents au lieu de les voir partir à l'étranger. "Cela prendra du temps, mais Jean a déjà prouvé qu'il peut amener une académie à un niveau européen de premier plan. Si c'est le chant du cygne de sa carrière, l'Antwerp devrait être très heureux."